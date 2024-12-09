В ФСБ назвали восемь фраз, которые укажут на телефонного мошенника

В службе безопасности рассказали, как распознать мошенника во время телефонного разговора.По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, в последнее время мошенники стали чаще обманывать граждан от имени сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии