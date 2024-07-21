Эйсмонт: для починки Starliner может понадобиться выход в открытый космос

Длительная задержка космического корабля Starliner на МКС указывает на серьезные проблемы с его аппаратным обеспечением, требующие выхода астронавтов в открытый космос для их решения, полагает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, сообщает РИА Новости.
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