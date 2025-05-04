Климов: пост Ермака с горящим Кремлем доказал террористическую суть Киева

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов прокомменировал публикацию главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, который разместил в своем Telegram-канале картину с изображением горящего Кремля.
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