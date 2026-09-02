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Bloomberg Agri Index Posts Biggest Monthly Jump Since Arab Spring Riots As Food-Crisis Risks Mount

Bloomberg Agri Index Posts Biggest Monthly Jump Since Arab Spring Riots As Food-Crisis Risks Mount

Bloomberg Agri Index Posts Biggest Monthly Jump Since Arab Spring Riots As Food-Crisis Risks Mount The Bloomberg Agriculture Spot Index (BCOMAGSP) posted its largest monthly gain since the chaotic days of the Arab Spring riots and is nearing a breakout above its 2023 highs, signaling a broad-based acceleration in agricultural commodity prices.

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