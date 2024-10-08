🇺🇦Обработка позиций противника зажигательными реактивными снарядами, где-то в зоне СВО🔥 #ВСУ #ЗСУ #Зажигалки #ВСРФ #Град #СВО.
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🇺🇦Обработка позиций противника зажигательными реактивными снарядами, где-то в зоне СВО🔥 #ВСУ #ЗСУ #Зажигалки #ВСРФ #Град #СВО.
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