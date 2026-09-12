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Царьград

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Бойкова и Козловский выиграли турнир "Челленджер" в США

Бойкова и Козловский выиграли турнир "Челленджер" в США

Русские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили на турнире "Челленджер" в Норвуде, США, набрав 198,66 балла.

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