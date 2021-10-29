Парламентская газета

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Авиаперевозчики США просят Госдеп увеличить число полётов над Россией

Авиаперевозчики США просят Госдеп увеличить число полётов над Россией

Американские авиакомпании просят власти США разрешить дополнительные полёты над Россией. О соответствующем письме организации Airlines for America, объединяющей крупнейших авиаперевозчиков страны, в Госдепартамент сообщает агентство Reuters.

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