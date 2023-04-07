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Murado: продвижение в Бахмуте дается только трудом и упорством «музыкантов»

Murado: продвижение в Бахмуте дается только трудом и упорством «музыкантов»

Любое продвижение в Артемовске (Бахмуте) дается огромным трудом и упорством бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом пишет Telegram-канал Murado.

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