Защитник сборной России Круговой мог перейти в итальянскую "Болонью"

Cооснователь агентства A2M Александр Маркелов в интервью "СБГ Шоу" рассказал, что защитник петербургского "Зенита" Данил Круговой, подписавший контракт с московским ЦСКА, мог пополнить состав итальянской "Болоньи", выступающей в Серии А, летом 2023 года.