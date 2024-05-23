Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Смешные диалоги и истории в 15 смс-переписках

Смешные диалоги и истории в 15 смс-переписках

Сегодня переписка - это не только дружеское общение или знакомства в интернете. Сегодня по переписке общаются с клиентами в самых разных сферах деятельности, продают и покупают товары, решают вопросы по учебе и работе.

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