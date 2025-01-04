Украинские беженцы в США, которые придерживаются бандеровской идеологии, содают угрозу для страны. Об этом забеспокоился экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер, он рассказал об этом на YouTube-канале DDGeopolitics.
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