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В США забеспокоились об угрозе со стороны живущих в стране украинцев

Украинские беженцы в США, которые придерживаются бандеровской идеологии, содают угрозу для страны. Об этом забеспокоился экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер, он рассказал об этом на YouTube-канале DDGeopolitics.

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