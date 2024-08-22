«Арарат» стал жидковат: Армянский коньяк признан вредным для здоровья и почти на 100% поддельным

Россиянин

А чего тогда носились с со всякого рода акцизными марками? А говорили что это мол убережет от палёнки. Не уберегла получается. А еще поди, в чей то карман неплохо так, прям Ниагара бабла падает за эти марки. Вот и получается, что вопрос надо решать кардинально: Гнать самогон. По крайней мере не отравишься. Сразу ответ тем кто считает самогон отравой: Все очень просто: Если самогон покупаешь, то отравишься обязательно. Для крепости, в свой товар продавец разве что цианистый калий не добавляет. Вот почему в СССР за самогоноварение гоняли на самом деле.