БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Арарат» стал жидковат: Армянский коньяк признан вредным для здоровья и почти на 100% поддельным

«Арарат» стал жидковат: Армянский коньяк признан вредным для здоровья и почти на 100% поддельным

С «Араратом» и прочими армянскими коньяками в ближайшее время, судя по всему, придётся окончательно попрощаться, да и с другой алкогольной продукцией из этого закавказского государства, похоже, тоже.

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Комментарии
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Россиянин
А чего тогда носились с  со всякого рода акцизными марками? А говорили что это мол убережет от палёнки. Не уберегла получается. А еще поди, в чей то карман неплохо так, прям Ниагара бабла падает за эти марки. Вот и получается, что вопрос надо решать кардинально: Гнать самогон. По крайней мере не отравишься. Сразу ответ тем кто считает самогон отравой: Все очень просто: Если самогон покупаешь, то отравишься обязательно. Для крепости, в свой товар продавец разве что цианистый калий не добавляет.  Вот почему в СССР за самогоноварение гоняли на самом деле.
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