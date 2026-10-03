Порядка 400 человек стали выпускниками базовой кафедры ФАС в Кабардино-Балкарии

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Порядка 400 человек стали выпускниками Базовой кафедры конкурентного права и антимонопольного регулирования Кабардино-Балкарского государственного университета им.
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