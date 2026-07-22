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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Самолет рейса Сургут — Барнаул вернулся в аэропорт вылета из-за сбоя системы

Самолет рейса Сургут — Барнаул вернулся в аэропорт вылета из-за сбоя системы

Уральская транспортная прокуратура начала проверку Экипаж самолета АТR-72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявшего рейс по маршруту Сургут — Барнаул, принял решение о вынужденном возвращении на аэродром вылета.

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