Самолет рейса Сургут — Барнаул вернулся в аэропорт вылета из-за сбоя системы

Уральская транспортная прокуратура начала проверку Экипаж самолета АТR-72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявшего рейс по маршруту Сургут — Барнаул, принял решение о вынужденном возвращении на аэродром вылета.
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