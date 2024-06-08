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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артюхин о Шипачеве и Войнове: «Уверен, что они без работы не останутся. Сейчас многие клубы на паузе с возрастными ребятами, хотят каких-то легионеров подписать»

Ранее стало известно, что «Ак Барс» не хочет видеть игроков в составе команды, но контракты с ними пока не расторгнуты.

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