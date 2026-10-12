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Аргументы недели

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Каковы шансы Трампа победить Зеленского?

Каковы шансы Трампа победить Зеленского?

Дональд Трамп второй раз за сутки обрушился с критикой на Владимира Зеленского, обвинив его в нежелании заканчивать войну и предложив украинцам избрать нового президента.

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Svetlana Kuzmina

Трамп, конечно не боится Зеленского, но и сделать ничего не может, потому что действия Президента США ограничены Конгрессом. Рассчитывать на то, что будет отключён Starlink не приходится, не решится Трампушка на такой шаг, а России на этот "шум под ковром" обращать внимание не стоит, нужно методично истреблять всю инфраструктуру, а особенно превратить электроснабжение в труху.