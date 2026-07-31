Оружие и мифы недоучек о "древнейшей супернации" породили всевластие ненависти и самоуничтожения

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Юрий Зубрин

Именно так и есть .Я оканчивал 9и 10 классы в Донбассе ,СШ№10 и 7 г. Молодогвардейска Краснодонского район Луганской области ,это 20 км до Донецка Ростовской области .В те годы ,а это начало 70-х конец 80-х годов ,даже ученики классов говорили о том ,что необходимо ,чтобы мы отошли и присоеденились к РСФСР ,потому что мы ездили туда заправляться бензином ,покупать товары ,овощи и отдыхать ,хотя я не скажу ,что снабжение у нас было намного хуже ,кроме конечно конца 80--х ,тогда был полный трындец ,а особенно после 91 года ....и до 2020 года ,после этого и сейчас по признанию самих жителей ,сейчас идет полная реконструкция и возрождение производств и городов Донбасса ,благодаря России !