Финэксперт Кузнецова: кредитные долги россиян растут из-за мошенников

К началу 2025 года сумма невыплаченных процентов по кредитам россиян превысила 600 млрд рублей. Однако не каждый долг был "заработан" добровольно: еще в середине прошлого года Банк России предупредил население о резком росте числа финансовых мошенников.
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