Военное обозрение

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Бразильская армия заинтересовалась приобретением российских дронов-камикадзе «Ланцет»

Бразильская армия заинтересовалась приобретением российских дронов-камикадзе «Ланцет»

Украинский военный конфликт, который уже окрестили «войной дронов», показал огромное значение наличия БПЛА различных типов на вооружении армии для достижения успехов на поле боя, ведения разведки и уничтожения тыловых военных объектов, в том числе в глубине территории противника.

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