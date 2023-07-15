Бразильская армия заинтересовалась приобретением российских дронов-камикадзе «Ланцет»

Украинский военный конфликт, который уже окрестили «войной дронов», показал огромное значение наличия БПЛА различных типов на вооружении армии для достижения успехов на поле боя, ведения разведки и уничтожения тыловых военных объектов, в том числе в глубине территории противника.
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