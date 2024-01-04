LG анонсировала самый быстрый OLED-монитор в мире — 480 Гц и время отклика в 0,03 мс ...

LG анонсировала самый быстрый OLED-монитор в мире — 480 Гц и время отклика в 0,03 мсКомпания LG Display доложила о разработке 27-дюймового OLED-монитора с разрешением QHD (2560 × 1440 пикселей) и частотой обновления 480 Гц — производитель обещает открыть «эру OLED со сверхвысокой частотой обновления».