Поздравления с Рождеством: светлые пожелания и волшебные открытки Елена ГалицкаяРождество Христово — праздник, который каждый год напоминает о чуде рождения Иисуса Христа и приносит радость и тепло в сердца верующих.
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