Электромонтер получил тяжелую травму на работе в Карелии

Госинспекция труда провела расследование несчастного случая на севере республики Государственная инспекция труда завершила расследование несчастного случая, произошедшего с работником крупного предприятия на севере Карелии.
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