Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО за 9 месяцев выросла на 2%

Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) по итогам девяти месяцев 2024 года получил 37,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 1,9% больше, чем по итогам аналогичного периода 2023 года, следует из сообщения кредитной организации.
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