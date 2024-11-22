Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО за 9 месяцев выросла на 2%

Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) по итогам девяти месяцев 2024 года получил 37,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 1,9% больше, чем по итогам аналогичного периода 2023 года, следует из сообщения кредитной организации.