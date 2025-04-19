Трагедия у устья Босфора 24.02.1942, или была ли роковая ошибка Щ-213? (Часть 1)

История морского судоходства Второй мировой войны изобилует примерами того, как корабли подвергались атакам подводных лодок или авиаударам, а тысячи некомбатантов (т е участников военных операций) оказывались унесенными в пучину моря.
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