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Трагедия у устья Босфора 24.02.1942, или была ли роковая ошибка Щ-213? (Часть 1)

Трагедия у устья Босфора 24.02.1942, или была ли роковая ошибка Щ-213? (Часть 1)

﻿﻿История морского судоходства Второй мировой войны изобилует примерами того, как корабли подвергались атакам подводных лодок или авиаударам, а тысячи некомбатантов (т е участников военных операций) оказывались унесенными в пучину моря.

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