Diabetes Care: вечерняя физическая активность благотворно влияет на сердце

Ученые из Центра Чарльза Перкинса (австралийский медицинский и исследовательский центр) обнаружили, что вечерняя физическая активность (с 18:00 до полуночи) лучше помогает поддерживать здоровье сердца у людей с ожирением по сравнению с тренировками в другое время.
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