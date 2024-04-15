Diabetes Care: вечерняя физическая активность благотворно влияет на сердце

Ученые из Центра Чарльза Перкинса (австралийский медицинский и исследовательский центр) обнаружили, что вечерняя физическая активность (с 18:00 до полуночи) лучше помогает поддерживать здоровье сердца у людей с ожирением по сравнению с тренировками в другое время.