На следующей неделе Indiana Jones and the Great Circle получит третий патч и поддержку DLSS 4 К...

На следующей неделе Indiana Jones and the Great Circle получит третий патч и поддержку DLSS 4Компания Bethesda сообщила, что MachineGames выпустит обновление #3 для приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle уже на следующей неделе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)