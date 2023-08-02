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Марсело нанес тяжелую травму сопернику в Кубке Либертадорес. Экс-зищитник «Реала» получил красную и покинул поле в слезах, он извинился в инстаграме

Марсело нанес тяжелую травму сопернику в Кубке Либертадорес. Экс-зищитник «Реала» получил красную и покинул поле в слезах, он извинился в инстаграме

Инцидент произошел в матче 1/8 финала Кубка Либертадорес между бразильским «Флуминенсе» и «Архентинос Хуниорс» (1:1).

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