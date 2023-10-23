“Приходит пьяной на прямые эфиры, врет и изворачивается”, – стало известно о последних моментах жизни покойной Олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой

Одна из самых ярких и успешных спортсменок России, Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова, скоропостижно скончалась 19 октября.
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