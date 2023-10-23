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“Приходит пьяной на прямые эфиры, врет и изворачивается”, – стало известно о последних моментах жизни покойной Олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой

“Приходит пьяной на прямые эфиры, врет и изворачивается”, – стало известно о последних моментах жизни покойной Олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой

Одна из самых ярких и успешных спортсменок России, Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова, скоропостижно скончалась 19 октября.

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Комментарии
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Vitalich
Редкая сволочь и подонок
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4 д.
АИ
Анатолий Ишимбаев
Трепло поганое
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4 д.
николай лейчинский
Принято так : о покойных или хорошо , или ... . Что касается Губермана - дрянь , живущая скандалами !
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3 д.

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