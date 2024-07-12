Байден заявил, что готов к переговорам с Путиным: главное за сутки

МОСКВА, 12 июля, ФедералПресс. Президент США Джо Байден заявил о готовности к разговору с главой РФ Владимиром Путиным, в Шебекино пять детей пострадали при обстреле ВСУ, российские войска сорвали ротацию противника в зоне СВО.