Байден заявил, что готов к переговорам с Путиным: главное за сутки

МОСКВА, 12 июля, ФедералПресс. Президент США Джо Байден заявил о готовности к разговору с главой РФ Владимиром Путиным, в Шебекино пять детей пострадали при обстреле ВСУ, российские войска сорвали ротацию противника в зоне СВО.
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