В ООН заявили о всеобщем удивлении сменой власти в Сирии

Смена власти в Сирии стала неожиданностью для всех, включая членов Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.
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