«Собрались и поговорили»: Алексей Пустозеров - о выходе из серии поражений «Ак Барса»

В преддверии домашнего поединка против тольяттинской «Лады» форвард казанского «Ак Барса» Алексей Пустозеров рассказал о подготовке о факторе, который помог команде прервать серию поражений в прошлом домашнем поединке с «Нефтехимиком».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии