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Татар-информ

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«Собрались и поговорили»: Алексей Пустозеров - о выходе из серии поражений «Ак Барса»

«Собрались и поговорили»: Алексей Пустозеров - о выходе из серии поражений «Ак Барса»

В преддверии домашнего поединка против тольяттинской «Лады» форвард казанского «Ак Барса» Алексей Пустозеров рассказал о подготовке о факторе, который помог команде прервать серию поражений в прошлом домашнем поединке с «Нефтехимиком».

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