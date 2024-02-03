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Больше мигрантов в такси: для России готовят смертельную ловушку?

Больше мигрантов в такси: для России готовят смертельную ловушку?

Стоп-мигрант Дефицит водителей такси призвали перекрывать мигрантами. По оценке общественников, обратившихся с запросом в Совфед, это позволит снизить стоимость на поездки за счёт притока автомобилистов.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Опять всё решает вабло для чиновников!? Не садитесь в чуркомобили!
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3 час.
ALEKSANDR LIS
зачастую таксисты мигранты спрашивают у пешеходов адреса куда  их вызвали-они просто не умеют работать  с навигаторами и не знают улиц Москвы-зачем такие таксисты нужны?
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53 мин.
Русский Империалист
Чёрной плесени не место в Великой России ! Места таксистов займут коренные россияне, как это произошло в Калининградской области, где установлен запрет на работу плесени. 😡🇷🇺
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8 мин.

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