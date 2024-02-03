Стоп-мигрант Дефицит водителей такси призвали перекрывать мигрантами. По оценке общественников, обратившихся с запросом в Совфед, это позволит снизить стоимость на поездки за счёт притока автомобилистов.
Больше мигрантов в такси: для России готовят смертельную ловушку?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Опять всё решает вабло для чиновников!? Не садитесь в чуркомобили!
Ответить
3 час.
ALEKSANDR LIS
зачастую таксисты мигранты спрашивают у пешеходов адреса куда их вызвали-они просто не умеют работать с навигаторами и не знают улиц Москвы-зачем такие таксисты нужны?
Ответить
53 мин.
Русский Империалист
Чёрной плесени не место в Великой России ! Места таксистов займут коренные россияне, как это произошло в Калининградской области, где установлен запрет на работу плесени. 😡🇷🇺
Ответить
8 мин.
Свежие комментарии