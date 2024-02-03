Больше мигрантов в такси: для России готовят смертельную ловушку?

ИП Игорь Петров Опять всё решает вабло для чиновников!? Не садитесь в чуркомобили!

ALEKSANDR LIS зачастую таксисты мигранты спрашивают у пешеходов адреса куда их вызвали-они просто не умеют работать с навигаторами и не знают улиц Москвы-зачем такие таксисты нужны?