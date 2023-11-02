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Несекретные материалы

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Падение Авдеевки станет концом для Украины – экс-депутат Рады

Падение Авдеевки станет концом для Украины – экс-депутат Рады

Падение Авдеевки станет приговором для финансовой и военной поддержки Украины. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

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Комментарии
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Андрей Равдин
Всех этих &quot;артиллеристов&quot; вместе с их командирами, начиная от рядового и заканчивая самым главным &quot;артиллеристом&quot;, следует без всякого разбирательства, т.к. все их &quot;подвиги&quot; налицо, развесить за яйца на стволах их орудий, чтобы висели пока сами не упадут. После чего к ним можно будет допустить родственников для утилизации останков. Думается, что рядом с этими преступниками неплохо смотрелись бы Зеленский, Залужный и Сырский. Заметили? У всех фамилии заканчиваются на -ский - ну, прям, настоящие щирые свидомые украинцы! А на самом деле просто нацисты (то ли евреи, то ли поляки-евреи), убийцы русского и украинского народов. Прощения или какого-либо снисхождения они не заслуживают. Если немецких нацистов в своё время повесили, так сказать, хрестоматийно, то этих надо - именно за яйца на всеобщее обозрение, чтобы больше никому и никогда захотелось заниматься геноцидом.
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1 д.
Александр Клюев
Удачи ВАМ сынки ! ! !
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1 д.
НК
Наталья Климова
Скорой победы!!!И как можно меньше потерь!!!
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1 час.

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