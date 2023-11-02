Падение Авдеевки станет концом для Украины – экс-депутат Рады

Андрей Равдин

Всех этих "артиллеристов" вместе с их командирами, начиная от рядового и заканчивая самым главным "артиллеристом", следует без всякого разбирательства, т.к. все их "подвиги" налицо, развесить за яйца на стволах их орудий, чтобы висели пока сами не упадут. После чего к ним можно будет допустить родственников для утилизации останков. Думается, что рядом с этими преступниками неплохо смотрелись бы Зеленский, Залужный и Сырский. Заметили? У всех фамилии заканчиваются на -ский - ну, прям, настоящие щирые свидомые украинцы! А на самом деле просто нацисты (то ли евреи, то ли поляки-евреи), убийцы русского и украинского народов. Прощения или какого-либо снисхождения они не заслуживают. Если немецких нацистов в своё время повесили, так сказать, хрестоматийно, то этих надо - именно за яйца на всеобщее обозрение, чтобы больше никому и никогда захотелось заниматься геноцидом.