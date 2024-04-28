Исполнилось 100 лет со дня рождения Донатаса Баниониса

Сегодня, 28 апреля, исполняется 100 лет со дня рождения заслуженного и народного артиста Литовской ССР, народного артиста СССР, академика Международной Академии театра, почетного гражданина города Паневежиса, выдающегося литовского, советского и российского актера и театрального режиссера Донатаса Баниониса.