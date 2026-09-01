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XRP показывает лучший риск-профиль за год: Sharpe Ratio достиг максимума с августа 2025-го

Показатель Sharpe Ratio для XRP на Binance заметно улучшился в последние дни и стабилизировался около 0,207 — это максимальное значение с августа 2025 года.

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