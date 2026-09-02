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Татар-информ

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МЧС напоминает о мерах безопасности при тумане, грозе и сильном ветре в РТ

МЧС напоминает о мерах безопасности при тумане, грозе и сильном ветре в РТ

В ночь на 3 сентября и утром, а также днем в Татарстане местами ожидаются туман, гроза с кратковременными усилениями ветра 15-20 м/с.

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