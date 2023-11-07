Ремонт за свой счет: наведение порядка в исторических домах Петербурга перекладывают на бизнес

Петербург известен своими старинными домами, памятниками архитектуры. За сохранностью этих объектов следят власти города, в частности, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
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