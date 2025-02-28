Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 310 подписчиков

Реструктуризация Госдепа США

Реструктуризация Госдепа США

Администрация Трампа готовит массовые чистки в Госдепе США.Вслед за USAID и Пентагоном, планируются сокращения в самом Вашингтоне, где разгонят персонал отвечавший за вопросы связанные с "сменой режимов", "навязывание демократии", "продвижение политики DEI (толерантность и иклюзивность), плюс будет сокращено кол-во дипломатических представительств в Европе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх