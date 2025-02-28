Реструктуризация Госдепа США

Администрация Трампа готовит массовые чистки в Госдепе США.Вслед за USAID и Пентагоном, планируются сокращения в самом Вашингтоне, где разгонят персонал отвечавший за вопросы связанные с "сменой режимов", "навязывание демократии", "продвижение политики DEI (толерантность и иклюзивность), плюс будет сокращено кол-во дипломатических представительств в Европе.