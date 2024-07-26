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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Клипперс» заключили двусторонний контракт с Трентином Флауэрсом

Калифорнийцы подписали с легким форвардом (19 лет, 201 см) двусторонний контракт. Флауэрс не был выбран на драфте НБА этого года, предыдущий сезон он провел в клубе NBL «Аделаида».

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