Треть компаний увеличит затраты на обучение сотрудников в 2025 году

Российские компании планируют активно вкладываться в развитие персонала в следующем году. Так, 33% работодателей увеличат затраты на обучение сотрудников, 54% сохранят бюджеты на уровне 2024 года, только 9% их сократит и лишь 4% не планирует учить работников за счет организации.