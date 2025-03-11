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Первый в мире электрический экраноплан прошел испытания с пассажирами на борту

Первый в мире электрический экраноплан прошел испытания с пассажирами на борту

Художественное изображение экраноплана Viceroy Seaglider / © Regent Craft Экраноплан Viceroy Seaglider способен перевозить 12 пассажиров и двух членов экипажа или до 1600 килограммов груза на расстояние не менее 300 километров с крейсерской скоростью 300 километров в час, двигаясь на высоте от девяти до 18 метров над водой.

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