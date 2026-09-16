Здание Совета депутатов Горностаевского округа Херсонщины сгорело из-за ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 16 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины при помощи беспилотника атаковали здание Совета депутатов Горностаевского округа Херсонской области в селе Константиновка, сообщили в районной администрации.
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