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ТАСС

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Здание Совета депутатов Горностаевского округа Херсонщины сгорело из-за ВСУ

Здание Совета депутатов Горностаевского округа Херсонщины сгорело из-за ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 16 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины при помощи беспилотника атаковали здание Совета депутатов Горностаевского округа Херсонской области в селе Константиновка, сообщили в районной администрации.

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