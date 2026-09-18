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Пятый канал

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Мошенники придумали новую схему обмана для вернувшихся из-за границы россиян

Мошенники придумали новую схему обмана для вернувшихся из-за границы россиян

Дистанционные мошенники освоили новую схему обмана — теперь их мишенью становятся россияне, недавно вернувшиеся из зарубежных поездок.

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