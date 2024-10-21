ЦАХАЛ: в бункере "Хезболлы" под больницей в Бейруте лежат $500 миллионов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что под больницей в Бейруте находится бункер движения "Хезболла", в котором, как утверждается, хранятся как минимум полмиллиарда долларов наличными и в виде золотых слитков.
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