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Царьград

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Трамп запустил крупную военную операцию США против хуситов в Йемене

Трамп запустил крупную военную операцию США против хуситов в Йемене

Соединенные Штаты под руководством президента Дональда Трампа начали масштабную военную операцию в Йемене против хуситов.

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