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ЕР лидирует после обработки 79% протоколов, СР пока не проходит в Думу

ЕР лидирует после обработки 79% протоколов, СР пока не проходит в Думу

«Единая Россия» набирает 57,69% после обработки 79,08% протоколов и лидирует в 208 одномандатных округах.

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