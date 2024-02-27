Сыграть в эрудит приглашают жителей района Марьино

Жителей района Марьино приглашают поиграть в эрудит. Об этом сообщили в ЦМД «ЮВАО». — Игра в эрудит — это не только развлечение, но и отличный способ развить свой ум, пополнить словарный запас и улучшить память.
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