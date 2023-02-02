Популярные статьи

Свежие комментарии

  • евгения костина
    Храни ВАС ГОСПОДЬ!Мобилизованный бо...
  • Елена Захарова
    Я думаю, что надо выходить из ООН.Нужно ли России в...
  • Sobering
    Ты читать умеешь, за что я  прокритиковал твоё тупое "общепринятое" как бы мнение? Ты не единственный глупый в понима...Путин переламывае...

И снова повторю: России нужно отказаться от участия в олимпиадах!

Тут   опять     начались    страсти  по    олимпиаде   -   МОК  обсуждает,  как    ещё  унизить  РОА (российских  олимпийских  атлетов)       допускать  ли  РОА  до  олимпиады,  и  если  да, то  на  каких  условиях,   а  го-н (это не  господин)   Поздняков,  глава     ОКР,   намедни  обрушил   громы  и  молнии  на  тех,  кто  призвал  бойкотировать  так  называемую   олимпиаду: "Все, кто сейчас призывают нас к бойкоту Олимпиады, независимо от аргументации, должны четко отдавать себе отчет в том, что подобного рода демарш — это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх