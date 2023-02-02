И снова повторю: России нужно отказаться от участия в олимпиадах!

Тут опять начались страсти по олимпиаде - МОК обсуждает, как ещё унизить РОА (российских олимпийских атлетов) допускать ли РОА до олимпиады, и если да, то на каких условиях, а го-н (это не господин) Поздняков, глава ОКР, намедни обрушил громы и молнии на тех, кто призвал бойкотировать так называемую олимпиаду: "Все, кто сейчас призывают нас к бойкоту Олимпиады, независимо от аргументации, должны четко отдавать себе отчет в том, что подобного рода демарш — это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла".