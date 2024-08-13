Сотрудника больницы в Новгородской области наказали из-за контракта на поставку реагентов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 августа, ФедералПресс. Прокуратура Пестовского района Новгородской области сообщила, что по материалам проверки надзорного ведомства должностное лицо больницы оштрафовано за нарушение закона о контрактной системе.
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