Опять терпим? Теперь правила наши - мигранты отчитали петербурженку: считают себя «хозяевами жизни» и диктуют условия в наших городах!

Олег

У меня вопрос: кто нам не дает размазать все эти Станы( Уз, Тадж, Каз, Турк), этих гейропейцев оптом? Ну кто? Выборочно- 2-3 хутора в гейропе? Правильно, наша власть, которая держит там свои наворованные капиталы.. Отсюда вывод- полное переизбрание(конституционное или не очень) имеющейся власти. ТВ смотреть невозможно, ложь на каждом шагу, читать прессу тоже невозможно, сам своими глазами вижу, что происходит в моем городе- читаю- все нормально, все спокойно, все под контролем! Под чьим контролем? Вы напустили полную страну предателей и двурушников, а когда происходят теракты и диверсии- вы молчите. И сколько это будет продолжаться? Депутат КПРФ Марханов задал власти 7 вопросов: кто нибудь видел ответы на эти вопросы? Верха заботит одна мысль- как перепрятать капиталы... А то ведь еще не всех воров посажали, ох, далеко не всех...